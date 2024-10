Autobiografie "Patriot": Nawalnys letztes Vermächtnis

Alexej Nawalny wurde am 4. Juni 1976 in Butyn, Russland, geboren. Am 16. Februar 2024 verstarb Nawalny plötzlich in Haft.



Er war ein prominenter Oppositionspolitiker, Rechtsanwalt und Anti-Korruptionsaktivist. Nawalny erlangte internationale Bekanntheit durch seine investigativen Recherchen zu Korruption im russischen Regierungssystem, die er über soziale Medien und seinen YouTube-Kanal verbreitete.



Seine Aktivitäten zogen nicht nur die Aufmerksamkeit der russischen Bürger auf sich, sondern auch die der internationalen Gemeinschaft.