Alexej Nawalny: Freiheitskämpfer oder Populist?

Alexej Nawalny, russischer Oppositionsführer und Antikorruptionsaktivist. Während er international für seinen Einsatz gelobt wird, werfen ihm Kritiker Nationalismus und Populismus vor.

Nawalny seit 2021 im Gefängnis

Der Giftanschlag 2020: Ein internationaler Polit-Krimi beginnt.

Als junger Mann glaubte Nawalny noch an die postsowjetischen Reformen Boris Jelzins und verstand sich als überzeugter Liberaler. Sein Ziel: Geld, so schnell und so viel wie möglich. Bis er Ende der 1990er Jahre als Jurist und erfolgreicher Geschäftsmann hinter die Kulissen russischer Unternehmen blickte.