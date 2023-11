Prigoschins Flugzeug: Moskau erwägt "Vorsatz" bei Absturz

Trümmer der Maschine mit Prigoschin an Bord - dass der Absturz absichtlich herbeigeführt worden sein könnte, erwägt nun der Kreml.

Kreml-Sprecher Dimitri Peskow sagte in einer täglichen Telefonkonferenz mit Journalisten, derzeit würden mehrere Versionen des Vorfalls der vergangenen Woche in Betracht gezogen.

Es ist offensichtlich, dass verschiedene Versionen in Erwägung gezogen werden, einschließlich der Version, Sie wissen, worüber wir sprechen, sagen wir mal, einer absichtlichen Grausamkeit.

Der Kreml hat sich inzwischen zum mutmaßlichen Tod von Prigoschin geäußert. Dennoch gibt es Spekulationen. Was wir bisher wissen. 24.08.2023 | 1:20 min

Gemutmaßt wird, dass an Bord der Maschine ein Sprengsatz detonierte oder eine Flugabwehrrakete das Flugzeug zum Absturz brachte. "Es ist unsere Ermittlung", sagte Peskow. Er hatte zuvor zurückgewiesen, dass Kremlchef Wladimir Putin etwas mit dem Tod seines früheren Vertrauten zu tun haben könnte. "Lassen Sie uns auf die Ergebnisse warten." Ermittler hatten an der Absturzstelle im Gebiet Twer auch die Flugschreiber sichergestellt.

Keine internationale Untersuchung

Eine Beteiligung ausländischer Strukturen an der Aufklärung der Katastrophe sei nicht möglich, weil unter anderem auch wegen einer gezielten Tat ermittelt werde, erläuterte Peskow.

Er reagierte damit auf Berichte, nach denen Russland Brasilien eine Absage erteilt habe, an den Ermittlungen teilzunehmen. In Brasilien sitzt der Hersteller Embraer, dessen Maschine am Mittwoch vor einer Woche abgestützt war.