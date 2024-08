Neue Musik: Diese Top-Alben erscheinen noch in diesem Jahr

Das Album "Moon Music" der britischen Band Coldplay soll im Herbst erscheinen. Quelle: dpa

Post Malone

Hip-Hop, R&B, Rock, Pop oder Country? Der US-Sänger lässt sich nicht eindeutig einem Genre zuordnen. In den achtzehn Titeln seines sechsten Albums "F-1 Trillion" (16. August) findet man jedoch überraschend viele Einflüsse aus der Country-Szene. Größen wie Dolly Parton, Lainey Wilson, Tim McGraw, Brad Paisley, Chris Stapleton und Hank Williams Jr. wirkten an den Songs mit.

In Madame Tussauds Las Vegas kann nun Post Malone bewundert werden. Der Doppelgänger aus Wachs sieht nicht nur aus wie der Sänger, sondern trägt auch ein komplettes Outfit von ihm. Nur Musik macht er nicht. 13.06.2024 | 0:23 min

Sabrina Carpenter

Mit einem Gold-Album und mehreren Platin-Singles im Gepäck überrascht es nicht, dass die Debütsingle "Espresso" von Sabrina Carpenters neuer Platte "Short n' Sweet" (23. August) ein weltweiter Nummer-eins-Hit wurde. Das neue Album soll von Beziehungen und der Liebe inspiriert worden sein.

Katy Perry

Nach vier Jahren Pause kehrt die "I Kissed A Girl"-Chartstürmerin mit neuer Musik zurück. Der Name ihres neuen Werks "143" (20. September) soll eine codierte Liebesbotschaft sein, wobei die Ziffernfolge die Buchstabenanzahl der englischen Wörter I (1) love (4) you (3) darstellen. In den frühen 1990er Jahren verwendeten Verliebte diese Zahlenkombination oft, um sich per Pager eine Liebesnachricht zu senden.

Paris Hilton

Fast zwei Jahrzehnte nach "Paris" gibt der US-Realitystar ein Musik-Comeback. Für ihr neues Album "Infinite Icon" (6. September) hat sich Paris Hilton mit der Sängerin und Produzentin Sia zusammengetan. Auch Sängerin Meghan Trainor ("All About That Bass") hat es mit "Chasin" auf die Platte geschafft.

Paris Hilton ist nicht zum Urlaub oder Musik machen nach Jamaika gereist. Sie setzt sich für US-Jugendliche ein, die brutalen Erziehungsmethoden ausgeliefert sind. 05.04.2024 | 2:09 min

David Garrett

Für sein Album "Millennium Symphony" (18. Oktober) hat sich der Wahl-New Yorker an den "spannendsten Hits der letzten 25 Jahre" bedient, wie im Vorfeld mitgeteilt wurde. Von Harry Styles über Taylor Swift und Beyoncé - die Ankündigung des Geigers verspricht eine symphonische Neuinterpretation, die verschiedene Fans ansprechen soll.

Der deutsche Geiger David Garrett stellte bei einer PK in Köln sein neues Album vor. Mit diesem will er auch auf Tour gehen. 13.05.2024 | 2:01 min

Max Richter

Mit der Ankündigung von "In A Landscape" (6. September) hat der global gefeierte Komponist endlich auch die Termine seiner ersten Welttournee bekannt gegeben. Richter, der dafür bekannt ist, traditionelle Orchestrierung nahtlos mit modernen elektronischen Elementen zu verbinden, möchte in seinem neuen Werk Polaritäten vereinen.

Die Fantastischen Vier

Nach sechs Jahren Wartezeit können sich Fans endlich auf eine neue Platte der "Fanta 4" freuen. Es könnte das letzte Mal sein. Das elfte Album "Long Player" (4. Oktober) haben die vier Stuttgarter bereits im vergangenen Jahr angekündigt.

Max Herre und Joy Denalane

Auch nach 25 Jahren Beziehung gibt es für das Paar ein erstes Mal - nämlich ein gemeinsames Album. 2004 erschien ihr erster gemeinsamer Song "Mit Dir". Nun soll es sich auf "Alles Liebe" (1. November) auch wieder um viele Gefühle drehen - sowohl alte als auch neue.

Die Jury ehrt die Soul-Musikerin und den Hip-Hop-Künstler in Berlin für ihr außergewöhnliches musikalisches Schaffen. Das Duo "habe die Musikszene Deutschlands nachhaltig geprägt." Nun gibt es ein neues Album. 15.05.2024 | 0:37 min

Coldplay

Drei Jahre sind seit "Music of the Spheres" vergangen. Seitdem ist die Band viel unterwegs und bemüht sich, klimaschädliche Emissionen bei ihren Touren zu senken. Die Platte ihres zehnten Albums "Moon Music" (4. Oktober) soll aus recycelten Plastikflaschen hergestellt werden - und somit nachhaltig Eindruck hinterlassen.

Kerstin Ott

Das fünfte Album von Kerstin Ott soll das Leben in all seinen Farben schildern. So auch die gleichnamige Single "Für immer für dich" (18. Oktober) - die emotionale Geschichte einer tiefen, lebenslangen Bindung. Einen Song habe sie ihrer Frau gewidmet, mit der die 42-Jährige seit 2017 verheiratet ist, verriet die Sängerin im Vorfeld.

Die Nerven

Das letzte Album des Stuttgarter Trios? Von wegen! Auch wenn der Titel "Wir waren hier" (13. September) auf einen Abschied hindeutet. "Es ist das erste Album, bei dem es sich nicht anfühlt, als wäre es unser letztes", so die Band im Vorfeld der Veröffentlichung. Vier Singles sind bereits raus.

