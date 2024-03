Künstliche Intelligenz produziert neue Lieder per Mausklick

Generative Künstliche Intelligenz macht auch vor Musik nicht halt: Neue Musik zu schaffen, ist heute so einfach wie nie. Die Musikverwertungsgesellschaft Gema sieht darin, "dass es massenhaft neue KI-generierte Musik geben wird", eine Konkurrenz zu menschlich gemachter Musik. Was bedeutet das für Künstler, Musikproduzenten und die Branche?

Suno AI - KI-Songs in Radioqualität?

Seit einigen Wochen erhält Suno AI viel Aufmerksamkeit, denn die neue Version des KI-Modells gilt als Maßstab für Songs per Mausklick. "Als ich das zum ersten Mal getestet habe, war ich sehr überrascht, in welcher Qualität das mittlerweile funktioniert", sagt Musikproduzent Thomas Foster.

Selbsttest: Wie funktioniert Musikproduktion mit KI?

Ich nehme Mehl und Wasser, eine Prise Salz Knete den Teig, mach ihn wunderbar (wunderbar) Lege ihn zur Seite und lass ihn ruhen Denn die Kunst der Pizza hat gerade begonnen (oh-ja) Rolle den Teig aus, dünner als dünn Schmiere die Sauce, bis nichts mehr drin (nichts mehr drin) Streu den Käse großzügig aus Die Kunst der Pizza lässt mich träumen, ganz laut (jaaa) Das ist die Kunst der Pizza, so lecker und fein (so fein) Jeder Biss ist ein Stück vom Paradies (Paradies) Mit jedem Topping, jede Zutat genau richtig Die Kunst der Pizza, das ist meine Geschichte (ganz laut) Quelle: Suno AI / David Metzmacher

Songs per Knopfdruck: Nicht alles perfekt

"Prinzipiell funktioniert das schon ziemlich gut", sagt Professorin Dr. Heike Adel-Vu von der Hochschule der Medien in Stuttgart. "Wenn man sich die Stücke aber im Detail anhört, dann findet man Artefakte und es gibt einiges, was die KI nicht so gut kann." Beispielsweise falle es der KI schwer, über längere Zeit konsistent zu bleiben.

So werden mal Wörter hinzu halluziniert, Silben seltsam ausgesprochen oder Teile einer Strophe plötzlich zum Refrain. Auch Foster sieht Probleme bei den KI-Songs: "Es ist die technische Qualität, also wie das Audiomaterial klingt - das ist noch nicht bei hundert Prozent, das klingt wie ein schlechtes MP3." Zudem klängen die KI-Lieder meist wie von gestern: "KI kann Dinge super replizieren, die sie oft genug gesehen hat. Jeder Song, der heute in den Chart ist, hat irgendetwas, was es so noch nicht gab. Und da glaube ich, wird sich KI schwertun."