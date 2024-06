Metallsammler haben in einem New Yorker Teich 100.000 Dollar gefunden. Sie angelten die Scheine aus einem verrosteten Tresor am Grund des Teiches und brachten es zur Polizei.

New York: Paar findet 100.000 Dollar in Teich

In den USA muss jeder Geldfund ab zehn Dollar bei der Polizei gemeldet werden. Quelle: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Archivbild vom 14.01.2020

100.000 Dollar in Scheinen: Diese unwahrscheinliche Entdeckung hat ein New Yorker Paar in einem Teich der Millionenmetropole gemacht. Barbara Agostini und James Kane fanden die beschädigten und durchnässten Scheine in einem rostigen und verschlammten Tresor, wie sie der Nachrichtenagentur AFP erzählten.

Es war unwirklich, ich dachte erst, es sei ein Witz. Barbara Agostini, Finderin

Die beiden Metallangler haben schon öfter in Teichen, Seen und anderen Gewässern New Yorks Tresore gefunden, jedoch noch nie einen mit solch einem Inhalt. Kane traute seinen Augen nicht, als er Bündel von Geldscheinen entdeckte, die von Gummibändern gehalten wurden.

Geldfund ab zehn Dollar meldepflichtig

Die beiden brachten ihren Fund zur New Yorker Polizei (NYPD), um "keine Problem zu bekommen". Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber ZDFheute, prinzipiell müsse jeder Geldfund "ab einem Wert von zehn Dollar der Polizei gemeldet" werden.

In Deutschland wiederum müssen Geldbeträge ab einem Euro der Polizei angezeigt werden. Behalte man das Geld, erfülle man den Straftatbestand der Fundunterschlagung, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber ZDFheute. Und dies werde ähnlich bestraft wie Diebstahl - nach Paragraph 246 Strafgesetzbuch.

Wasser hat Dollar-Scheinen zugesetzt

Aufgrund des fortgeschrittenen Verfalls des in New York gefundenen Geldes hätten die Echtheit und der Wert der Scheine allerdings nicht abschließend geklärt werden können. Das Paar will seinen Fund nun zum Finanzministerium nach Washington bringen, um ihn doch noch zu barem Geld machen zu können.

Die US-Gesetzgebung sieht vor, dass stark beschädigte Geldscheine ersetzt werden, solange sie nicht mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht werden können.