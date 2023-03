Bereits in der Vergangenheit habe die New York Times nicht getreu ihrer Richtlinie über LGBTQ+-Themen berichtet, zum Beispiel während der HIV-Krise in den frühen 1980er-Jahren. So sehen es die Briefeschreiber:innen. Einige Mitarbeitende der New York Times hätten zudem das Gefühl, dass ihre Arbeit zwar gut genug für die Zeitung sei, jedoch nicht ihre non-binäre oder Transgender-Identität selbst, schreiben sie in dem Brief an Philip B. Corbett, der zuständig für Qualitätsstandards bei der New York Times ist.