Baätzing zum Nikolaus "Finde, das ist eine tolle Gestalt"

Bischof Georg Bätzing : Nikolaus ist eine historische Gestalt. Die Überlieferung sagt uns, er hat in einer ganz spannenden Zeit des Christentums gelebt, nämlich in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts.

Man sagt, er habe selber noch die Christenverfolgung miterlebt als junger Mann und dann wurde er Bischof an der südlichen Mittelmeerküste der heutigen Türkei in Myra und hat sogar an einem der ersten großen Konzilien teilgenommen, in Nicäa 325, da findet man ihn auf Teilnehmerlisten.

In vielen Gemeinden im Kinzigtal gibt es einen besonderen Nikolaus-Brauch: St. Nikolaus zieht mit seinen Gefährten am 6. Dezember von Haus zu Haus.

Und das andere ist das berühmte Kornwunder an der Meeresküste. Da soll eine Hungersnot gewesen sein in Myra. Und das Schiff landete an, das für den byzantinischen Kaiser voll war mit Korn. Das war auch gemessen, und man wusste um das Gewicht. Und da hat er so lange auf die Schiffsleute eingeredet, dass sie ihm einen guten Teil des Korns gegeben haben. Er hat gesagt, ihr sollt nicht leer ausgehen. Das Gewicht blieb immer gleich. Und zwei Jahre hat man in Myra davon gelebt.