Weihnachtsbaum entsorgen: Wohin mit dem alten Christbaum?

In Schweden , Finnland und Norwegen ist die Weihnachtszeit traditionell am St.-Knut-Tag, dem 13. Januar, beendet; dann werden die Christbäume abgeschmückt und entsorgt. In den meisten Häusern in Deutschland wird der Baum nach dem Dreikönigstag am 6. Januar entsorgt und die Krippe wieder in den Keller geräumt. Nur wenige folgen noch der früheren, bis 1969 im liturgischen Kalender festgeschriebenen katholischen Tradition, die Weihnachtszeit am 2. Februar, also am Lichtmess-Tag, ausklingen zu lassen.