UN warnen vor Nitazen - gefährlicher als Heroin

Nitazen ist ein synthetisches Opioid, das in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erregt. Es ist extrem potent, bis zu 60-mal stärker als Morphin, und kann zu schweren Überdosierungen und Todesfällen führen. Entwickelt wurde Nitazen ursprünglich in den 1950er Jahren als Schmerzmittel, aber nie als Arznei für Menschen zugelassen. In Großbritannien ist es seit 2016 verboten, in den USA seit 2020.



Es wird häufig in Tablettenform hergestellt und kann geschluckt, geraucht oder injiziert werden. Im Gegensatz zu Heroin und anderen Opioiden soll Nitazen keinen bitteren Geschmack haben, was es für Konsumenten attraktiver macht. Teilweise wird es Süchtigen auch ohne ihr Wissen untergemischt. Die Wirkung von Nitazen ist kurz und intensiv, führt aber schnell zu Abhängigkeit und Toleranz. Die Entzugssymptome können sehr schwerwiegend sein.