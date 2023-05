Der Fund von Hunderten Pfund ungekochter Nudeln an einem Bach im US-Bundesstaat New Jersey hat für Rätselraten und belustigte Reaktionen gesorgt. Wie Himanshu Shah von der Stadtverwaltung von Old Bridge der Nachrichtenagentur AFP am Freitag bestätigte, wurden "15 Schubkarren-Ladungen" Pasta illegal an dem Bach abgeladen.