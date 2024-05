Erdrutsch Papua-Neuguinea: Mehr als 670 Tote befürchtet

Die Zahl der Toten durch den schweren Erdrutsch in Papua-Neuguinea wird mittlerweile auf über 670 geschätzt. Mehr als 1.000 Häuser sollen von den Erdmassen verschüttet worden sein.

Bei dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea sollen weit mehr Menschen ums Leben gekommen sein als bislang befürchtet. "Es sind nun schätzungsweise 150 Häuser verschüttet und es wird geschätzt, dass 670 Menschen tot sind", sagte Serhan Aktoprak von der Niederlassung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Port Moresby.

Nur sechs Tote geborgen

Lokale Behördenvertreter hatten die Zahl der Toten am Freitag zunächst mit 100 oder mehr angegeben. Bis Sonntag wurden lediglich fünf Leichen und Überreste eines sechsten Opfers aus den Erdmassen geborgen.

Schwierige Rettungsarbeiten in Papua-Neuguineas Hochland

Erdrutsch überraschte Bewohner des Dorfs Yambali im Schlaf

Das Unglück hatte sich am frühen Freitagmorgen in einem entlegenen Teil der Provinz Enga ereignet. Felsbrocken, Erdklumpen und entwurzelte Bäume waren auf das Dorf Yambali an einem Hang gestürzt, als viele Dorfbewohner zu Hause schliefen. Papua-Neuguinea liegt im südwestlichen Pazifik und wird häufig von heftigem Regen heimgesucht.