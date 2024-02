Papua-Neuguinea: Dutzende Tote bei Stammeskämpfen

Sicherheitskräfte bei einer Patrouille nahe der Stadt Wabag in Papua-Neuguinea.

Im Hochland von Papua-Neuguinea sind bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Stämmen mindestens 53 Menschen getötet worden. Die Opferzahl könne noch steigen, sagte der Polizeichef des Landes, George Kakas, dem australischen Sender ABC. Sie seien in einen Hinterhalt geraten.

Er rechnete damit, dass weitere Leichen gefunden werden, da einige der Angegriffenen verletzt in den Wald geflüchtet seien. "Wir vermuten, dass die Zahl auf 60 oder 65 steigen wird", so Kakas.

Gewalttat in abgelegener Provinz

Die Gewalttat ereignete sich demnach in der Provinz Enga in der abgelegenen Hochlandregion des südpazifischen Inselstaats. Die Leichen wurden am Sonntagabend nahe der Stadt Wabag entdeckt, die rund 600 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Port Moresby liegt.