"Ein Glückstag": Statistiker nimmt Freitag den 13. in Schutz

Statistiker: Freitag der 13. erscheint in völlig neuem Licht (Archivfoto)

Der Aberglaube vom Unglückstag hält sich - checkt hier, was dran ist 12.05.2022 | 1:24 min

Schornsteinfeger bringen Glück - wenn man dran glaubt

Tatsächlich aber habe sich gezeigt, dass die Zahl der Unfälle und Verkehrstoten an dem Datum niedriger sei als an anderen Tagen.

Christian Hesse, Stochastik-Professor an der Uni Stuttgart

Woher der Aberglaube kommt, erklären wir euch hier. 02.01.2022 | 1:28 min

Statistiker: Gebt dem Glück eine Chance

Man müsse dem Glück aber auch eine Chance geben, indem man sich "Glücksmöglichkeiten" aussetze, ergänzte der Experte: "Als junger Mann verließ ich meinen Geburtsort, um andere Länder zu entdecken. Und in einem kleinen Chinarestaurant in der kleinen Universitätsstadt Berkeley, 9.000 Kilometer von zu Hause entfernt, lernte ich vor 35 Jahren meine Frau kennen. Das wäre mir in dem 1.000-Seelen-Ort im Sauerland, aus dem ich komme, nie passiert."