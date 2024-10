Essen: Vier Pilzvergiftungen - drei Lebertransplantationen

Nach einer schweren Pilzvergiftung hat in Essen ein weiteres Kind eine Spenderleber erhalten. Vor knapp einer Woche hatte das Uniklinikum insgesamt vier Patienten gemeldet, die alle intensivmedizinisch betreut würden.

Nun sei in insgesamt drei Fällen eine Transplantation erfolgt - bei zwei Kindern und einem Erwachsenen, schilderte das Klinikum am Montag. Bei dem vierten Patienten, einem fünf Jahre alten Jungen, "sieht es so aus, als regeneriere sich die Leber selbst".