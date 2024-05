Polarlichter am Wochenende über Deutschland zu sehen

Für Freitag- und Samstagabend erwarten Astronomen Polarlichter über Deutschland. Je nördlicher man sei, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, sie zu erblicken, sagte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg am Freitag.

Polarlichter dank Sonnenstürmen sichtbar

Warum die Nordlichter nun auch in Deutschland zu sehen sind

Wie lassen sich die Polarlichter am besten beobachten?

Mit einem Trick kann man das Naturphänomen unter Umständen sichtbar machen, wie Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg erklärt. "Normalerweise reicht es, ein Handy auf die Fensterbank zu legen." Dann müsse man so lange belichten, wie es geht. Dabei sollte es so dunkel wie möglich sein. Auch eine freie Sicht nach Norden ist wichtig. "Auf dem Foto kommen dann meistens schon die Farben raus", so Liefke. Und das, obwohl am Himmel gar keine Farben oder nur ein farbloser Schleier zu sehen ist.