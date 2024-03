Heute Nacht: Polarlichter über Deutschland möglich

So sahen Polarlichter über Niedersachsen im September 2023 aus.

Nach stärkeren Sonneneruptionen hat es einen zur Erde gerichteten Teilchenstrom gegeben. Das teilte der private Weltraumwetterdienst Spaceweather.com mit. Der Zeitpunkt begünstige Beobachter in Asien, Australien und Neuseeland. Doch auch in Europa seien Polarlichter möglich, also auch über Deutschland.