Astronaut: Außerirdische existieren, sind aber unerreichbar

Ulrich Walter ist ein deutscher Physiker, Astronaut und Wissenschaftsjournalist. Am 26. April 1993 startete er als fünfter Deutscher im Rahmen der Space-Shuttle-Mission STS-55 als Nutzlastspezialist in der Raumfähre Columbia ins All und umkreiste bis zum 6. Mai die Erde.



Zwischen 1998 und 2003 moderierte er im BR das Wissenschaftsmagazin "MaxQ". Im März 2003 wurde er als Professor für Raumfahrttechnik an die Technische Universität München berufen, wo er seitdem lehrt und forscht. Er schreibt regelmäßig Artikel für Zeitungen und Zeitschriften und schreibt populärwissenschaftliche Bücher.