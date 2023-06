In vorangegangenen Arbeiten hatten die Wissenschaftler bereits herausgefunden, dass der Ozean auf Enceladus ein "Soda-Ozean" ist, also reich an gelösten Karbonaten. Zudem enthält er demnach eine große Menge komplexer organischer Moleküle. Auch wurden Hinweise auf Hydrothermalquellen am Grund des Ozeans gefunden. Vor Kurzem entdeckte das FU-Forschungsteam dann schließlich in den Daten Hinweise auf Phosphor-Verbindungen.