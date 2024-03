Podcast-Vorschlag: Böhmermann sagt Haltestellen in Bremen an

Fernsehmoderator und Podcaster Jan Böhmermann hat für die Buslinie 90 der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) alle knapp 60 Haltestellen eingesprochen. Von Montagfrüh an sei die Stimme des gebürtigen Bremers zu hören, sagte ein BSAG-Sprecher am Freitag.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Ansagen an Bremer Buslinie nach Podcast-Vorschlag

Böhmermann hatte nach Angaben des BSAG-Sprechers zweimal in seinem Podcast "Fest und Flauschig" mit Olli Schulz angeboten, die Haltestellen der Buslinie anzusagen. Zweimal habe die BSAG ihm angeboten, seinem Wunsch Taten folgen zu lassen. Schließlich habe er tatsächlich die Namen der Haltestellen aufgenommen. Böhmermann schrieb dazu in seinem Post:

Dazu stellte er ein Foto vom Fahrplan. Die Buslinie 90 pendelt zwischen dem Straßenbahndepot in Bremen-Gröpelingen und der Heidstraße in Schwanewede-Neuenkirchen in Niedersachsen. Auf Instagram machte Jan Böhmermann Werbung für die knapp einstündige Busfahrt: "Auf nach Bremen-Nord, in eine andere Welt - in eine bessere Welt!".