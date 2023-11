Britney Spears und ihr Mann Sam Asghari wohl getrennt

Spears und Ashgari lernten sich bei Videodreh kennen

Die schwedische Prinzessin trifft auf Schweine, das Filmfests in Venedig startet und Reese Witherspoon bringt ein neues Kinderbuch heraus - die aktuellen Promi-News in Bildern.

Bis 2021 war Vater Jamie Britney Spears Vormund

Spears war Ende der 90er Jahre als Teenagerin mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden und hatte in den folgenden Jahren eine Reihe weiterer Welterfolge. 2008 wurde sie dann wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt.