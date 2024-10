Claudia Pechstein fordert Schadenersatz von Sportverbänden

Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein im Jahr 2022 (Archivfoto) Quelle: imago

Es ist ihr wahrscheinlich härtester Kampf - das juristische Mammutverfahren der Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein gegen die Internationale Eislaufunion (ISU) und die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft (DESG).

Rekordverdächtige achtmal konnte Pechstein an Olympischen Winterspielen teilnehmen, fünfmal gewann sie Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze. Ein neuntes Mal blieb ihr 2010 in Vancouver verwehrt, da sie zu diesem Zeitpunkt gesperrt war. Der Hauptgrund für die vielen juristischen Verfahren.

Claudia Pechstein bestreitet 2022 in Peking ihre achten olympischen Spiele. Dass sie bei der Eröffnungsfeier die Fahne tragen darf, macht sie "total stolz und überglücklich". 03.02.2022 | 2:04 min

Doping-Verdacht gegen Pechstein im Jahr 2009

Der Fall Pechstein beginnt im Jahr 2009. Da nimmt sie im Februar an Mehrkampfweltmeisterschaften im norwegischen Hamar teil. Nach dem Wettkampf informiert der internationale Verband über einen erhöhten Retikulozytenanteil im Blut der Athletin. Der Verdacht: Doping.

Schnell reagiert der internationale Eisschnelllaufverband, sperrt die Athletin. Pechstein beteuert immer ihre Unschuld, doch ihre Einwände verhallen. Wegen Dopings wird sie für zwei Jahre gesperrt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS mit Sitz im schweizerischen Lausanne bestätigt diese Sperre: Erhöhte Retikulozytenwerte seien ein hartes Indiz für Doping, selbst wenn andere Werte nicht auffällig seien.

Mit Doping können Sportler ihre Leistungen verbessern. Das ist gesundheitlich gefährtlich und zudem verboten. 15.02.2023 | 1:35 min

Pechstein geht gegen den Spruch des CAS vor dem Schweizer Bundesgericht vor, doch das ändert die sportgerichtliche Entscheidung nicht - der CAS-Spruch bleibt bestehen.

Rehabilitierte Athletin klagt auf Entschädigung

Doch Claudia Pechstein gibt nicht auf. Denn ihre auffälligen Blutwerte kann sie auch nach Vorlage verschiedener Gutachten mit einer vererbten Blutanomalie erklären. Sie wird schließlich rehabilitiert und klagt in Deutschland auf eine finanzielle Entschädigung.

Denn nach der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Turin 2006, bei der Pechstein über 5.000 Meter Silber gewinnt und Gold in der Teamverfolgung holt, kann sie 2010 in Vancouver nicht teilnehmen - zwangsweise: wegen der verhängten Dopingsperre.

Claudia Pechstein hat am Rande des Weltcups in Tomaszow Mazowiecki/Polen ihre Kritik an der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) erneuert und eine Entschuldigung vom damaligen Bundestrainer Erik Bouwman gefordert. 23.11.2019 | 7:47 min

Das Landgericht (LG) München und das Oberlandesgericht (OLG) München urteilen 2014 und 2015 zugunsten von Claudia Pechstein. Besonders das OLG München stellt heraus, dass die von Pechstein unterzeichnete Schiedsvereinbarung gegenüber der ISU nicht wirksam ist. Doch diese musste Pechstein unterzeichnen, sonst hätte sie nicht an den internationalen Wettkämpfen teilnehmen können.

BGH: Pechstein-Urteil der CAS ist wirksam

Diese Vereinbarung sieht vor, dass sie sich dem Regelwerk des Verbandes unterwerfen muss und bei möglichen Rechtsstreitigkeiten der CAS die höchste Instanz ist und nicht ein ordentliches, staatliches Gericht. Doch sind Schiedsvereinbarungen überhaupt wirksam und staatliche Gerichte zum Eingreifen berechtigt?

Diese Frage klärt in der Revision das höchste Zivilgericht Deutschlands, der Bundesgerichtshof (BGH), und gibt den Verbänden vollständig recht, weist die Klage Pechsteins in vollem Umfang ab, sieht in der unterzeichneten Vereinbarung kein Problem. Damit scheint der Fall endgültig erledigt.

Das internationale Sportgericht CAS fällt weitreichende Urteile. Sportrechtler Michael Lehner gibt im ZDF-Interview über die CAS-Entscheidung lebenslängliche Olympiasperren für russische Athleten aufzuheben. 01.02.2018 | 8:30 min

Verfassungsgericht gibt Pechstein Recht

Doch Claudia Pechstein legt Verfassungsbeschwerde ein. 2022 urteilt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wieder in Pechsteins Sinn. Denn der CAS ermöglichte Pechstein kein öffentliches Verfahren; damit ist der grundgesetzlich garantierte Anspruch auf Justizgewährung verletzt, so Karlsruhe, und bezieht sich auch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, den Pechstein ebenfalls eingeschaltet hatte.

Damit habe der BGH die Bedeutung des Anspruchs auf Öffentlichkeit des Verfahrens verkannt, so das BVerfG. Konkret wird der Fall wieder zurück ans OLG nach München gegeben.

Acht Millionen Euro will Pechstein von den Sportverbänden an Schadensersatz. Die wehren sich, sehen das Münchener OLG unter anderem nicht als zuständig an. Eine Entscheidung wird wahrscheinlich an einem anderen Tag ergehen.

Christoph Schneider ist Redakteur in der ZDF-Redaktion Recht und Justiz.