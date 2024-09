Nach Fall Mockridge: Auch Comedian Akremi in der Kritik

Der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Hamburg , Stefan Hensel, hat sich für eine Absage der geplanten Auftritte des Komikers Nizar Akremi in der Hansestadt ausgesprochen. Der Comedian sei bereits in seinem Youtube-Programm "Shitstorm" mit seinen antisemitischen Aussagen aufgefallen. So habe er Jüdinnen und Juden als Goldmünzen fangende Kaufleute mit Hakennasen dargestellt.

Antisemitismusbeauftragter: Kunstfreiheit hat Grenzen

In Hamburg soll Akremi am 22. November in der Barclays Arena und am 10. Januar 2025 in der Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld auftreten.