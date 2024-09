Luke Mockridge hat "die innere Bremse gefehlt"

In einem Auftritt im Podcast "Die Deutschen" verhöhnte Luke Mockridge Athleten der Paralympischen Spiele. Seine neue Show wurde jetzt von Sat.1 aus dem Programm genommen.

Die herabwürdigenden Äußerungen über Sportler mit Behinderung des Comedian Luke Mockridge haben zu einem gewaltigen Aufschrei geführt. Unter anderem in sozialen Netzwerken sorgten die Äußerungen für massive Empörung. Sat.1 verzichtet auf die Ausstrahlung einer mit dem Komiker geplanten Show

Zwar habe sich Mockridge "öffentlich glaubhaft für seine unangebrachten Worte entschuldigt". Dennoch habe man sich entschieden, die neue Show "Was ist in der Box?" am 12. September nicht zu starten.