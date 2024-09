Paralympics 2024 in Paris: Was bleibt von der Begeisterung?

Die Fallhöhe vor den Paralympischen Spielen war beachtlich. Die Olympischen Sommerspiele hatten in ganz Frankreich Euphorie ausgelöst und im Ausland viel Anerkennung und Lob eingebracht. Und so waren die Erwartungen an das zweite große Sportereignis in Paris enorm.

Die Paralymics 2024 begeistern

Was die Euphorie und die Qualität der Wettkampfbedingungen betrifft, haben die Paralympischen Spiele, die an diesem Sonntag zu Ende gehen, zweifelsohne an Olympia angeknüpft: volle Tribünen, neue Nationalheldinnen und Nationalhelden, viele französische Goldmedaillen. Das heimische Publikum kam schnell wieder auf den Geschmack - für die Stimmung in der Stadt eine gute Voraussetzung. Das rege Interesse zeigte sich am Streckenrand und in den gutbesuchten Fan-Zonen, verteilt über die ganze Stadt. Zu den Wettkämpfen strömten auffällig viele Familien und Schulklassen. Ein Coup, der Paris auch gelang, in dem die Stadt viele Karten an Vereine verteilte.