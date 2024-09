Paralympics - Trainer-Mangel im Para-Sport angeprangert

Nach dem Doppel-Gold durch die Schwimmstars Elena Krawzow und Taliso Engel folgte die Abrechnung: Trotz mittlerweile erfolgreicher Medaillenausbeute bei den Paralympics in Paris ist Schwimm-Bundestrainerin Ute Schinkitz verärgert über die Zustände im Para-Sport. Es mangele an Trainern und Übungsleitern, es mangele an Bezahlung und Ausbildung, sagt sie.

"Wir stellen immer wieder fest, dass die Erfolge von Spielen zu Spielen weniger werden. Ja, es hat sich viel getan, vor allem in der Athletenförderung, aber was ist mit den Trainern?", schimpfte Schinkitz.

DBS muss Trainern Kündigungsbriefe schreiben

Rund zehn Übungsleiter haben so einen Brief erhalten. Der DBS beschäftigt etwa 50 Trainer hauptamtlich.

Fehlende Perspektive für Trainer

Für die Schwimm-Trainerin ist daher klar, dass Deutschland in den nächsten Jahren den Anschluss an die Top-Nationen trotz guter Schwimmer wie die Paralympics-Sieger und Weltrekordler Engel und Krawzow oder Medaillenjäger Josia Topf verliert.

Resignieren gibt's nicht: Eine Krankheit hat den Para-Schwimmer Josia Topf aus der Bahn geworfen. Doch bei den Paralympics in Paris ist er am Start.

Kein Trainer-Studiengang seit 1991

Für Leichtathletik-Bundestrainerin Marion Peters gibt es ein weiteres großes Problem. Seit 1991 gibt es keinen Studiengang in Deutschland explizit für die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern. "Ich kann nur dafür werben, dass ein Umdenken stattfindet", erklärte sie. "Sie müssen in wissenschaftlicher Basis ausgebildet werden, in Bio-Chemie, Bio-Mechanik. Sie müssen die physiologischen Prozesse des Körpers verstehen. Erst darauf kann ich sportartspezifisch aufbauen. So etwas gibt das System aber nicht her", sagte Peters.