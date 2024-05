Schüsse am Haus von Popstar Drake - Wachmann schwer verletzt

Wohl keine Schüsse auf Drake selbst

"Diss-Tracks" zwischen Drake und Kendrick Lamar

Der 37-jährige Drake wurde bislang mit fünf Grammys ausgezeichnet. Drake, geboren als Aubrey Drake Graham, begann seine Karriere als Schauspieler in der Teenie-Serie "Degrassi: The Next Generation", bevor er in den 2010er Jahren einige der einflussreichsten Alben des Jahrzehnts veröffentlichte wie "Take Care", "Nothing Was the Same" und "Views". Er hatte 13 Nummer-eins-Hits in den Single-Charts. Dazu gehörten etwa "God's Plan", "Work" featuring Rihanna und "One Dance" mit WizKid und Kyla.