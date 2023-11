Schauspieler Elmar Wepper mit 79 Jahren gestorben

Unerwartet und überrascht kam der Tod von Schauspieler Elmar Wepper. Die deutsche Film-und Fernsehwelt trauert um einen ihrer großen Stars. 31.10.2023 | 4:03 min

Elmar Wepper kam durch Bruder Fritz zur Schauspielerei

Dass Wepper einmal Schauspieler werden würde, lag in der Familie. Auf die Welt kam 16. April 1944 in Augsburg, seinen im Zweiten Weltkrieg verschollenen Vater lernte er nie kennen. Zu seiner Leitfigur wurde deshalb sein drei Jahre älterer Bruder Fritz, der schon als Kind mit der Schauspielerei begann.

Schauspielkarriere statt Medizinstudium

Wepper an der Seite von Uschi Glas

Die "Polizeinspektion 1" mit Uschi Glas und Walter Sedlmayer an der Seite schloss sich mit mehr als 100 Folgen nahtlos an den Erfolg von "Der Kommissar" an. Es folgten Anfang der 80er Jahre "Unsere schönsten Jahre", "Die Wiesingers" und ab Ende der 80er Jahre wieder an der Seite von Uschi Glas die ZDF-Serie "Zwei Münchner in Hamburg".