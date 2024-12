Wie deutsche Steuern Prinz Harrys Image beleben

Die geht allerdings regelmäßig auf Kosten anderer. Über 40 Millionen Euro, die dem deutschen Steuerzahler abverlangt wurden, meint Jack Royston, seien ein Riesenthema, "auch für die Invictus Games 2027 in Birmingham, das kürzlich wegen der Austragung der Commonwealth-Spiele beinahe bankrott war." Ob dann die Regierung von König Charles so großzügig das Portemonnaie öffnet, wie der deutsche Staat? Was geschieht in einem Land wie Nigeria mit seinen großen sozio-ökonomischen Problemen, in dem Harry kürzlich Werbung für die Invictus Games machte? Trotz aller guten Absichten, den Briten ist das Luxus-Leben ihres einstigen Lieblings-Prinzen ein Dorn im Auge.