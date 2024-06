Nachricht von Kate: Sie kommt zu "Trooping the Colour"

Sie ist wieder da: Die britische Kronprinzessin Kate meldet sich mit einer Nachricht zurück und kündigt neue Auftritte an. Sie wird auch bei "Trooping the Colour" dabei sein.

Prinzessin Kate wird von Royal-Fans sehr vermisst - jetzt meldet sie sich zurück Quelle: dpa

Endlich eine neue Botschaft und ein neues Foto von Prinzessin Kate! Die Ehefrau des britischen Thronfolgers William hat im März bekanntgegeben, dass sie an Krebs erkrankt ist. Seit der emotionalen Videobotschaft hatte sich die dreifache Mutter zurückgezogen. Jetzt ist sie zurück.

"Ich bin überwältigt von all den freundlichen Nachrichten der Unterstützung und Ermutigung in den letzten Monaten", beginnt die Prinzessin von Wales ihre Nachricht, die unter anderem auf X gepostet wurde. Diese hätten ihr und William in den "schwierigeren Zeiten" geholfen.

Prinzessin Kate: Es gibt gute und schlechte Tage

In ihrem März-Video hatte Kate berichtet, dass sie sich einer präventiven Chemotherapie unterziehe, die bis heute andauere und noch ein paar weitere Monate fortgeführt werde. Erstmals seit drei Monaten berichtet sie aus ihrem Alltag

Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der eine Chemotherapie durchmacht, weiß, gibt es gute und schlechte Tage. Kate, Prinzessin von Wales

An den Tagen, die nicht so gut seien, fühle sie sich schwach, müde und brauche Ruhe. An den guten Tagen verbringe sie ihre Zeit mit Dingen, "die mir positive Energie geben". Außerdem arbeite sie von zu Hause "ein wenig" und nehme am Schulleben teil.

Es hatte in den vergangenen Wochen unbestätigte Berichte gegeben, dass Beobachter die Prinzessin beim Schulweg mit ihren Kindern gesehen haben wollten.

"Trooping the Colour": Kate ist dabei

In ihrer Nachricht bestätigt Kate ebenfalls, dass sie an der morgigen Geburtstagsparade für den König - "Trooping the Colour" - teilnehmen wird.

Außerdem kündigte sie an, über den Sommer ein paar Auftritte absolvieren zu wollen - "auch wenn ich weiß, dass ich noch nicht über den Berg bin".

Ich lerne, geduldig zu sein, insbesondere in Zeiten der Ungewissheit. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt, höre auf meinen Körper und gönne mir die dringend benötigte Zeit, um zu heilen. Kate, Prinzessin von Wales