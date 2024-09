Schumacher-Erpressung: Anklage gegen drei Männer erhoben

So kennt ihn die Welt: Michael Schumacher (Archiv)

Wegen einer versuchten Erpressung der Familie von Formel-1-Legende Michael Schumacher hat die Staatsanwaltschaft Wuppertal drei Männer angeklagt. Es handelt sich um einen 53 Jahre alter Wuppertaler und dessen 30-jährigen Sohn sowie einen 53 Jahre alten Mann aus Wülfrath, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Die beiden Wuppertaler wollten demnach 15 Millionen Euro von den Schumachers.

Seit seinem Skiunfall 2013 ist wenig an die Öffentlichkeit gedrungen über das Schicksal von Michael Schumacher. Der Schutz der Privatsphäre ist der Familie wichtig. Aber der beste deutsche Rennfahrer aller Zeiten ist vielen noch präsent.

Bilder sollten Schumacher nach Skiunfall zeigen

Der Angeklagte soll zwischen Oktober 2022 und Mai 2024 die Datenträger für einen fünfstelligen Geldbetrag an den 53-jährigen Wuppertaler verkauft und übergeben haben. Dabei soll es sich um zwei Festplatten und vier USB-Sticks handeln, auf denen sich unter anderem Videos und Fotodateien befanden.

Die Bilder sollen die abgeschottet lebende Formel-1-Legende sowohl vor als auch nach seinem Skiunfall Ende 2013 zeigen. Zudem sollen sich auch weitere vertrauliche Daten auf den Datenträgern befunden haben. Am 3. Juni dieses Jahres soll der 53-jährige Wuppertaler mehrfach bei einer Mitarbeiterin der Familie Schumacher angerufen und 15 Millionen Euro gefordert haben. Er soll gedroht haben, die Daten andernfalls im sogenannten Darknet zu veröffentlichen.

Spur der Erpresser führte über Kassel nach Wuppertal

Die Mitarbeiterin der Familie Schumacher soll einen Beweis für die Existenz der Daten gefordert haben. Vereinbart worden sei daraufhin, dass eine Probe des Materials per E-Mail übersandt werden sollte. Der Mann soll daraufhin seinen Sohn eingeweiht und ihn beauftragt haben, eine technisch nicht rückverfolgbare Mailadresse zu besorgen. Über diese Adresse sollen dann Bilder und weitere Dateien an die Schumachers geschickt worden sein.

Die Familie Schumacher erstattete der Anklage zufolge allerdings bereits zuvor Strafanzeige in der Schweiz. Den dortigen Strafverfolgungsbehörden sei es gelungen, die bei den Anrufen verwendete Rufnummer zu ermitteln, die auf jemanden aus Kassel registriert war. Durch die Schweizer Kollegen wurde daraufhin die Staatsanwaltschaft Kassel informiert, die über das hessische Landeskriminalamt weitere Ermittlungen veranlasste. Dies führte zu den beiden Tatverdächtigen aus Wuppertal.

Vorwurf: Erpressung im besonders schweren Fall

Rechtlich wird dem in Untersuchungshaft sitzenden Vater eine versuchte Erpressung im besonders schweren Fall zur Last gelegt. Darauf droht eine Strafe zwischen einem und 15 Jahren. Seinem Sohn wird Beihilfe vorgeworfen. Die Straferwartung ist bei ihm niedriger, er ist in Freiheit.