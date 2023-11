Nur Frauen bei MTV Awards in wichtigster Kategorie nominiert

Die Nominierten in der Hauptkategorie bei den MTV Video Music Awards sind in diesem Jahr allesamt weiblich.

Bei der Verleihung der MTV Video Music Awards am Dienstagabend (Ortszeit) in Newark sind in der wichtigsten Preiskategorie nur Frauen nominiert. Um die Auszeichnung als "Künstlerin des Jahres" konkurrieren Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G und Shakira. Dass keine Männer in der Kategorie vertreten sind, hat es bei den MTV Video Music Awards noch nicht gegeben.