Oasis: Gerüchteküche brodelt um Reunion im Jahr 2025

Selten gab es in der britischen Musikgeschichte eine Woche, die Auf- und Niedergang einer Band so stark widerspiegelt wie diese. Am Freitag ist es 30 Jahre her, dass Oasis mit "Definitely Maybe" ein Album herausbrachte, das ein ganzes Genre maßgeblich prägte - den Britpop. Und schon am Mittwoch ist es 15 Jahre, seit Gitarrist Noel Gallagher im Streit mit Bruder Liam die Gruppe verließ. Ausgerechnet jetzt könnte ein neuer Meilenstein folgen.

In der Nacht zum Montag posteten die Brüder in sozialen Medien das Datum "27.08.24" und die Uhrzeit "8am". Kommt an diesem Dienstag um 9 Uhr morgens deutscher Zeit (MESZ) also eine große Ankündigung? Britische Medien spekulieren stärker als je zuvor über ein sensationelles Comeback.

Oasis-Reunion: Liam Gallagher gibt Hinweis

Einen möglichen Hinweis gab Liam Gallagher bei X: "Ich habe das Wort EHEMALIGER nie gemocht" - nach Ansicht von Fans bezog er sich auf die Formulierung "ehemaliger Oasis-Sänger".

Außerdem hat er bei seinem Auftritt auf dem Leeds-Festival am Wochenende eine Anspielung gemacht, schreibt die Zeitung "Sunday Mirror". "Es ist ganz schön interessant, oder? Eine sehr interessante Situation, in der wir uns befinden", sagte er und spielte dann den Oasis-Hit "Half the World Away". Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge widmete er das Lied auf einem Festival in Reading am Sonntagabend seinem Bruder. Danach sei das Video mit dem Datum eingespielt worden.

Britische Medien spekulieren über Glastonbury-Auftritt

"Don't Look Back in Anger" - schauen die Brüder tatsächlich nicht im Zorn zurück? Sie würden heimlich an einer Versöhnung arbeiten, berichtet die Zeitung "Sun", und damit auch Freunde und Bekannte überraschen.

Die "Mail on Sunday" zitiert eine namentlich nicht genannte Quelle, dass Liam (51) und Noel (57) damit gelockt werden könnten, im Sommer 2025 als Headliner auf dem wichtigsten britischen Musikfestival Glastonbury aufzutreten und dass sie gleich zehn Mal im Londoner Wembley-Stadion spielen könnten - womit sie den eben aufgestellten Rekord von Taylor Swift brechen würden.

Und die "Sunday Times" hat gehört, dass außer in Wembley auch mehrere Konzerte im Heaton-Park in der Oasis-Heimatstadt Manchester steigen könnten.

Fan-Hoffnungen schon einmal enttäuscht

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte über ein Comeback durch die Medien schwirren. Bereits vor wenigen Monaten hatten einige Fans die Hoffnung, die Band könne schon in diesem Sommer im Wembley-Stadion auftreten. Liam Gallagher machte den Spekulationen im April aber ein Ende: "Ich habe nie eine Oasis-Reunion erwähnt, es ist vorbei, wir alle müssen allein für unsere eigene Gesundheit darüber hinwegkommen", schrieb er bei X.

Die Jubiläumstournee zum 30. Jahrestag von "Definitely Maybe" absolvierte Liam allein. Ob es 2025 doch wieder anders kommt? Auch das dürfte wie so vieles bei den Brüdern Gallagher "definitiv wahrscheinlich" sein.

