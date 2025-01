Nicole Kidman in "Babygirl": Eine Frau im Zwiespalt

26 Jahre nach dem Erotikthriller "Eyes Wide Shut" - in dem Nicole Kidman mit ihrem damaligen Ehemann Tom Cruise um ihre sexuelle Identität kämpft - entblößt die australische Schauspielerin wieder einmal Körper und Seele. Mit 57 Jahren spielt sie in dem Erotikthriller "Babygirl" eine verheiratete und erfolgreiche CEO, die eine Affäre mit einem jüngeren Mann eingeht.

Nicole Kidman verliebt sich in Babygirl in einen Praktikanten

Zufällig taucht ein junger Mann als Praktikant in Romys Büro auf. Sofort ist Romy von ihm angezogen. Samuel ist jung, etwa halb so alt wie sie, und provoziert sie mit anzüglichen Fragen. Es dauert nicht lange, und Romy stürzt sich in eine riskante Affäre.

"Babygirl" reanimiert das Erotik-Thriller-Genre

Es ist die Erkundung von Weiblichkeit - und von Männlichkeit und der Frage, was es heißt, ein Mann zu sein, insbesondere ein Mann, der seine ersten Schritte in der Gesellschaft macht. Ich wollte all das einbeziehen. Die Erotik-Thriller der 1990er Jahre hatten oft ein sexistisches Ende. Davon halte ich überhaupt nichts.

Antonio Banderas gibt den empathischen Gatten überzeugend

In Stanley Kubricks "Eyes Wide Shut" entblößt Nicole Kidman zusammen mit Tom Cruise ihre Seele und ihre Libido. Da war sie 32. In späteren Filmen wie "Dogville" von Lars von Trier oder "Der Menschliche Makel" ist sie das Objekt der Begierde. Dann fängt sie an, sich optisch zu perfektionieren. Seit es das Kino gibt, kämpfen vor allem weibliche Schauspielerinnen gegen die Zeit. Der Zwang zur Perfektion "made in Hollywood".