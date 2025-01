Hollywood-Regisseur: Filmemacher David Lynch ist tot

Filmemacher David Lynch in Venedig.

Der Star-Regisseur David Lynch ist tot. Der Filmemacher ist für seine Kultklassiker wie "Blue Velvet" und "Twin Peaks" bekannt. Seinen Durchbruch hatte er in den 1970er Jahren mit "Eraserhead". Sein Film "Wild at Heart" bekam beim Filmfestival von Cannes die Goldene Palme. Die Todesursache war zunächst unklar.

Es gibt eine große Lücke in der Welt, jetzt, da er nicht mehr unter uns ist. Aber, wie er sagen würde: 'Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch'".

Regisseur war lungenkrank

Der 78-Jährige litt aber an einem Lungenemphysem. Das gab er im August 2024 bekannt. In einem Appell wandte er sich an andere Raucher. "Ich kann kaum durch einen Raum gehen", erzählte der 78-Jährige dem US-Magazin "People".