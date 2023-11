Sport-Star tötete Freundin : Oscar Pistorius kommt auf Bewährung frei

24.11.2023 | 12:58 |

Die Justiz in Südafrika gab seinem Antrag statt: Oscar Pistorius soll im Januar auf Bewährung freigelassen werden. Der Sport-Star saß wegen Totschlags an seiner Freundin in Haft.