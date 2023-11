Prinz Harry feiert 39. Geburtstag in Düsseldorf mit Meghan

Besuch mit Altbier und Ständchen : Prinz Harry feiert Geburtstag in Düsseldorf

15.09.2023 | 15:48 |

Am Vorabend ein Altbier in der Stadt, heute ein Ständchen bei den Invictus Games: Prinz Harry feiert seinen 39. Geburtstag in Düsseldorf - gemeinsam mit seiner Frau Meghan.