International renommiert: Künstlerin Rebecca Horn ist tot

Rebecca Horn wurde 80 Jahre alt

1972 erstmals bei der Documenta

Kunst zum Innehalten

Daneben entstehen Arbeiten am historischen Ort: In Münster öffnete sie mit der Installation "Das gegenläufige Konzert" 1987 einen vergessenen Turm, den die Gestapo einst für Folter und Hinrichtungen genutzt hatte. In Weimar inszeniert sie 1999 für die damalige Kulturstadt Europas das "Konzert für Buchenwald": In einem Straßenbahndepot schüttet sie hinter Glas vierzig Meter lange Wände aus Asche auf.

1944 als Tochter eines Textilfabrikanten im Odenwald geboren, studierte Horn an Kunsthochschulen in Hamburg und London. Mehr als zehn Jahre lebte sie vor allem in New York, später auch in Paris. Ab 1989 lehrte sie fast zwei Jahrzehnte an der Universität der Künste in Berlin - als erste Professorin dieser Institution. Das amerikanische Guggenheim Museum widmete ihr schon 1993 eine große Retrospektive, die später als Wanderausstellung durch Europa ging.