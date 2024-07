Roland Kaiser: Erster Schlagerstar erhält Briefmarken-Set

Schlagersänger Roland Kaiser (72) hat nun seine eigenen Briefmarken. Anlass ist das Bühnenjubiläum des Sängers,, der seit 50 Jahren auf der Bühne steht. Das teilte die Deutsche Post mit, die die Entwürfe an diesem Donnerstag in Bonn vorstellte. Kaiser sei der erste Schlagerstar in Deutschland überhaupt, der mit eigenen Briefmarken gewürdigt werde.

Ich freue mich bereits heute auf den Tag, an dem ich zum ersten Mal einen Brief mit meiner eigenen Briefmarke in der Hand halten werde.

Die Marken sind auf 500.000 Stück limitiert und können der Post zufolge vom 13. Juli an online oder telefonisch geordert werden. Zusätzlich soll es am Samstag (13. Juli) bei einem Kaiser-Konzert in Köln eine spezielle "Kaiser-Postfiliale" geben, in der man sie kaufen kann.