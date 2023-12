Schauspieler Tom Wilkinson mit 75 Jahren gestorben

Hollywoodstar Tom Wilkinson star überraschend im Kreise seiner Familie Quelle: AP/Chris Pizzello

Tom Wilkinson, der für den Oscar nominierte britische Schauspieler, der für seine Rollen in "The Full Monty"', "Michael Clayton" und "In The Bedroom" bekannt war, ist nach Angaben seiner Familie gestorben. Er wurde 75 Jahre alt.

In einer Erklärung, die von seinem Agenten im Namen der Familie verbreitet wurde, heißt es, Wilkinson sei am Samstag plötzlich zu Hause gestorben. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Tom Wilkinson wurde zweimal für den Oscar nominiert

Wilkinson war für seine Rolle in dem Familiendrama "In The Bedroom" im Jahr 2001 für den Academy Award als bester Schauspieler nominiert und in der Kategorie Bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Michael Clayton", einem Film aus dem Jahr 2007, in dem George Clooney die Hauptrolle spielte.

Vielen in Großbritannien und darüber hinaus ist er durch seine Rolle als ehemaliger Stahlwerksvorarbeiter Gerald Cooper in der Komödie "The Full Monty" aus dem Jahr 1997 in Erinnerung geblieben, in der es um eine Gruppe von arbeitslosen Stahlarbeitern geht, die eine unwahrscheinliche männliche Stripbande gründen.

Wilkinson spielte in Dutzenden anderer Filme mit, darunter "Shakespeare in Love" mit Gwyneth Paltrow, "Vergiss mein nicht" mit Jim Carrey und "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" mit Tom Cruise.

Queen Elizabeth II. würdigte seine Verdienste

Der Schauspieler wurde 2005 für seine Verdienste um die Schauspielerei mit der Ernennung zum Mitglied des Order of the British Empire (OBE)ausgezeichnet. Dies veranlasste Queen Elizabeth II. an Neujahr.

Wilkinson hinterlässt Ehefrau Diana Hardcastle und zwei Töchter.