US-Rapper: Snoop Dogg trägt olympische Fackel

Der Countdown läuft: Am Freitag werden die Olympischen Spiele 2024 eröffnet. Wie die letzten Vorbereitungen in der französischen Hauptstadt laufen.

US-Rapper Snoop Dogg wird einer der Träger der olympischen Fackel vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris sein. Snoop Dogg werde die Fackel am Freitag durch die Straßen des Vororts Saint-Denis tragen, sagte Bürgermeister Mathieu Hanotin am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Dort befinden sich das Olympiastadion und ein Wassersportzentrum.