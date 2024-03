Nach zehn Jahren: Kündigt Stefan Raab sein Comeback an?

Stefan Raab, eine der bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens, hat vor knapp einem Jahrzehnt eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen: Er zog sich aus dem TV-Geschäft zurück. Mit seinem Abschied aus der Unterhaltungsbranche endete 2015 auch für mehrere Jahre das berühmte Format "TV total". Doch Fans dürfen nun hoffen: Ein knapp 90-sekündiges Video auf Instagram deutet auf ein Comeback in der Öffentlichkeit hin.

Elton zu Raab: "Es wird mal wieder Zeit, dass du was machst!"

Obwohl Stefan Raab seit einigen Jahren ein Instagram-Profil besitzt, nutzte er den Kanal fast nie. Doch am Freitag wurden die Follower des Moderators Zeugen einer unerwarteten Entwicklung. In dem Video ist der deutsche Fernsehmoderator und Entertainer Elton zu sehen, der sich auf die Suche nach Stefan Raab begibt.

Stefan, hier bist du. Du bist ja nur noch Haut und Knochen. Alle suchen dich! Du warst jetzt fast zehn Jahre lang weg. Es wird mal wieder Zeit, dass du was machst!

Raab möchte Influencer werden

Elton schlägt Raab verschiedene Ideen vor, wie beispielsweise wieder in die Musikbranche zurückzukehren, eine unterhaltsame Show zu starten, oder ein Kanzlerduell zu moderieren. All diese Vorschläge beantwortet Raab mit: "Hab ich schon." Raab, dessen Gesicht kein einziges Mal zu sehen ist, schlägt etwas anderes vor - und kündigt an, Influencer werden zu wollen.