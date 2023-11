Schauspielerin Suzanne Somers starb im Kreise ihrer Familie

Somers war in den 70er Jahren in vielen Fernsehserien und Filmen zu sehen. (Archivbild)

Die amerikanische Schauspielerin Suzanne Somers ist tot. Somers starb am Sonntagmorgen im Alter von 76 Jahren in Palm Springs (Bundesstaat Kalifornien), wie ihre Familie über ihren Sprecher R. Couri Hay mitteilte.

Ihr Ehemann Alan Hamel, ihr Sohn Bruce und weitere Angehörige seien bei ihr gewesen. Somers wurde international bekannt mit der Sitcom "Herzbube mit zwei Damen" und spielte später eine Hauptrolle in der Serie "Eine starke Familie" an der Seite von Patrick Duffy.

Erst im Juli kehrt der Krebs zurück

"Ihre Familie war versammelt, um ihren 77. Geburtstag am 16. Oktober zu feiern", heißt es in der Mitteilung. "Stattdessen werden sie ihr außergewöhnliches Leben feiern und wollen ihren Millionen von Fans und Anhängern danken, die sie innig geliebt haben."

Somers litt viele Jahre lang an Brustkrebs . Im Juli schrieb sie auf Instagram, der Krebs sei zurückgekehrt. Sie wolle jetzt wieder ihre Kampfmontur anlegen und gegen den Krebs in den Krieg ziehen, sagte sie damals in einer Fernsehsendung:

Ihre Krebsdiagnose bekommt Simone schon mit 32 Jahren. Dann krempelt sie ihr Leben um und will anderen Frauen mit der Diagnose Brustkrebs Mut machen. 05.10.2023 | 4:12 min

Somers war ein gefeierter TV-Serienstar der 70er Jahre

Somers war in den 70er Jahren in vielen Fernsehserien und Filmen zu sehen, darunter:

Sie spielte auch die Mutter Carol in der bis 1998 ausgestrahlten Serie "Eine starke Familie". "Herzbube mit zwei Damen" wurde in den 90er Jahren auch im deutschen Privatfernsehen gesendet. In der Serie über eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft war sie als schrullige Blondine an der Seite von John Ritter und Joyce DeWitt zu sehen.