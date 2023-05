Laufen lernen mit der "digitalen Brücke"

Der erste Teil sitzt an der Schädeldecke des Patienten und misst, was in dessen Gehirn vor sich geht. Diese Informationen werden an einen kleinen Computer weitergeben, den Oskam in einem Rucksack trägt. Mit diesen Daten errechnet der Computer die gewollte Bewegung und übersetzt sie in Stimulierungsbefehle, die dann in Echtzeit an das zweite implantierte System weitergegeben werden. Das befindet sich im Rücken des Patienten, und aktiviert bzw. stimuliert mit Hilfe von elektrischen Impulsen die Muskulatur in Hüfte und Beinen.