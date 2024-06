Neue Hoffnung für Kiew: Die Vorteile der KNDS-Radhaubitze

Das ist das Minimale, was möglich ist, und es ist auch ganz gut operativ umsetzbar. Im Wesentlichen ist es der Fahrer und der Geschützkommandant.

Nachfolgemodell für Panzerhaubitze 2000

Das sagte Till von Westerman, der bei KNDS Deutschland verantwortlich für den Geschäftsbereich Kampfsysteme ist, der Deutschen Presse-Agentur dpa auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt. Dort wurde das Waffensystem RCH 155 gerade präsentiert.

Kurswechsel in der deutschen Ukraine-Politik: Das von Russland angegriffene Land darf von Deutschland gelieferte Waffen jetzt auch gegen militärische Ziele in Russland einsetzen.

KNDS ist ein Zusammenschluss der deutschen Traditionsfirma KMW sowie des französischen Rüstungsunternehmens Nexter und stellt auch die auf Ketten rollende Panzerhaubitze 2000 her. Diese ist in mehreren Nato -Armeen eingeführt und hat fünf Soldaten als Besatzung.

Unternehmen wie Rheinmetall und Renk wollen mehr Waffen für die Ukraine und die Bundeswehr produzieren. Doch viele Gelder aus den Töpfen der Bundesregierung fließen in die USA.

Entwickler sehen viele Vorteile

Die Entwickler betonen die Vorteile des Systems. So könne die Haubitze ohne Vorbereitungen und Abstützungen sofort und in alle Richtungen schießen. Der Geschützturm ist fernbedienbar und damit auch von außerhalb zu steuern. Wichtiger noch: Die Radhaubitze könne aus der Fahrt heraus schießen.

Die Schwierigkeit ist dabei, Bewegungen des Fahrzeugs in der Waffenanlage auszugleichen und noch sicher zu treffen. Die Haubitze kann damit insgesamt betrachtet deutlich mehr schießen, wenn nötig. Genannt wird der Faktor drei bis vier. Und die Besatzung entzieht sich mit der Bewegung auch Gegenangriffen auf die letzte eigene Feuerposition.

Steuerbare Munition schafft Vorteil für Gegner

Artilleriebesatzungen mit guten Systemen schafften es, binnen zwei Minuten das Gegenfeuer zu platzieren. "Wenn sie aber fahren, haben sie sich in zwei Minuten gut tausend Meter von Ihrer letzten Feuerstellung entfernt und sind praktisch durch die gegnerische Artillerie nicht mehr zu treffen. Das erhöht ihre Überlebenswahrscheinlichkeit dramatisch." Werde nun moderne, steuerbare Munition ("endphasengelenkte Artillerie-Munition") verwendet, nehme der Vorteil gegenüber einem Gegner zu.

Die russische Armee ist an vielen Frontabschnitten auf dem Vormarsch. So gab es in den letzten 24 Stunden wieder intensive Luftangriffe, etwa auf Charkiv und Odessa.

30.04.2024 | 1:51 min