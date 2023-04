Ramadan ist nichts für Einzelgänger: In keinem Monat treffen Muslime sich öfter und verbringen mehr Zeit miteinander als im Fastenmonat. Entweder beim Fastenbrechen. Oder beim Suhour: dem letzten Mahl vor dem Sonnenaufgang. Entweder in luxuriösen Ramadan-Zelten. Oder im beliebtesten Ausgehviertel dieser Wochen: die mittelalterliche Altstadt in Kairo rund um die Al-Moezz-Straße - so etwas wie ein großes Freilichtmuseum für islamische Kunst. Selbst an Werktagen sind die Gassen noch um Mitternacht voller Besucher.