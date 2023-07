Das der Rauch aus Kanada "wandert" und was das bedeutet, spürten die USA bereits im Juni. Städte wie New York und Washington D.C. verschwanden in orangefarbenem Smog - inklusive Rekordwerten bei der Luftverschmutzung. Garima Raheja, Doktorandin an der Columbia University in New York, die sich mit den Auswirkungen und Gesundheitsrisiken der Luftverschmutzung beschäftigt, sagt: