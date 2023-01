Für die Reaktion der Briten sieht der in Großbritannien lebende Journalist Mohamed El Aassar noch einen anderen Grund. Dass Meghan in Großbritannien so sehr kritisiert wird, habe für die Menschen dort nichts mit Rassismus zu tun. Sondern damit, dass die Herzogin von Sussex in einer gesellschaftlich privilegierten Position sei. Wenn sie sich über Dinge beschwere, was sollten dann die weniger Privilegierten sagen?