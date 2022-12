Die Eltern sind mit einem französischen Paar befreundet. Damit so was wie Krieg zwischen beiden Ländern nicht mehr passiert, schicken sie Reinhard aufs französische Gymnasium in Berlin. Die Karriere beginnt als "Barde mit der Gitarre" ("Ich wollte wie Orpheus singen") in den 60er Jahren in Frankreich als Frédérik Mey.