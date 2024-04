Russland: Rekord-Pegelstände in Flutgebiet

In Russland spitzt sich die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten weiter zu.

In der schwer vom Hochwasser getroffenen russischen Großstadt Orenburg ist der Pegelstand des Flusses Ural über Nacht auf einen neuen Höchstwert gestiegen. "Am frühen Morgen hat der Ural bei Orenburg die Marke von 11,71 Meter erreicht", teilte Gouverneur Denis Pasler auf Telegram mit.

Nach Behördenangaben sind im Laufe der letzten 24 Stunden weitere 800 Häuser und 1.800 Gartengrundstücke überschwemmt worden. Insgesamt stehen in der Stadt mehr als 3.000 Häuser unter Wasser. Auch am Samstag retteten Helfer weitere Menschen aus ihren überschwemmten Häusern.

Gouverneur: Plateau erreicht

Nach Angaben Paslers sei die Lage zwar angespannt, habe sich zuletzt aber stabilisiert. So sei in den letzten vier Stunden der Pegelstand nicht mehr gestiegen.

Regenfälle und die Schneeschmelze bei frühlingshaften Temperaturen haben in der Region 1.200 Kilometer östlich von Moskau zu einer der schlimmsten Überschwemmungen in Russland seit Jahrzehnten geführt. Vor der Gebietshauptstadt traf es bereits die Großstadt Orsk. Dort wurden nach einem Dammbruch weite Teile der Altstadt überflutet.

Evakuierungen auch weiter östlich

Auch in der weiter östlich gelegenen Region Kurgan drohen nach Behördenangaben in den kommenden Tagen Überschwemmungen. Gouverneur Wadim Tschumkow rief die Bewohner besonders bedrohter Gebiete auf, sich vorsorglich in Sicherheit zu bringen. Er warnte: